أخبار مصر | عودة 1225 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلى البلاد اليوم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عودة 1225 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلى البلاد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوازرة بدولة الكويت، يفيد بوصول عدد من الرحلات الجوية من المصريين العالقين اليوم.

وتعبر مطار الكويت الدولي 15 رحلة طيران تحمل علي متنها 2845 راكبا إلى مطارات 5 دول هي: مصر، والإمارات، ولبنان، وباكستان، والفلبين، وتصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر إي 7 رحلات تقل 1225 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1225 عاملا.

وقال: إن الرحلة الأولى على المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 250عاملا، والرحلة الثانية على المصرية رقم 3277 قيام من مطار الكويت 14:50 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 250 عاملا ، والرحلة الثالثة على العربية - مصر رقم 210 قيام من مطار الكويت 18:20 وتصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا.

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أما الرحلة الرابعة علي طيران الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05 ، يصل مطار الإسكندرية وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة ، وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة علي اير كايرو رحلة رقم 2402 قيام من الكويت 12:30 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

إلزام القادمين للإمارات بإجراء فحص "بي .سي .آر"

ألزمت دولة الإمارات العربية المتحدة جميع المسافرين القادمين إليها بإجراء فحص(كوفيد - 19) "بي سي آر" تكون صلاحيته 96 ساعة من تاريخ إجرائه.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقرير بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ، وذلك فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى ، أن التعليمات الصادرة في هذا الخصوص أعفت الأطفال الأقل من 12 سنة والأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من إجراء هذا الفحص .