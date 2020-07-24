مصر | ضبط عامل لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بسوهاج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عامل لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وااإستيلاء على مبالغ مالية، بزعم قدرته على تعيينهم بوظائف حكومية.

وتبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بقيام (عامل، مقيم بمحافظة سوهاج) بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت الجهود عن قيام المذكور بممارسة نشاطًا إجراميًا تمثل فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الإلتحاق بالوظائف الحكومية من خلال إستغلال النفوذ المزعوم والإستيلاء من الشاكى على مبلغ (73) ألف جنيه مصرى كمقدم لمبلغ (100) ألف جنيه مصرى مقابل تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية بزعم علاقاته الوطيدة بمسئولى تلك الجهة وأحضر له خطاب تعيين بذات الجهة "على خلاف الحقيقة"، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وعثر بحوزته على كشف مدون به أسماء العديد من الأشخاص راغبى التعيين بذات الجهة.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.