مصر | ضبط شخص في الغربية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص في الغربية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن الغربية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

وتبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية وعدد (2) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت الجهود عن قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا)، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المنتجات الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (700) ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.