مصر | سرقة صاحب محل بعد تخديره في الأزبكية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سرقة صاحب محل بعد تخديره في الأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف ملابسات واقعة تعرض صاحب محل للسرقة بأسلوب التخدير وضبط مرتكب الواقعة بمنطقة الأزبكية.

وتبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل كائن بدائرة القسم) بأنه حال تواجده داخل المحل ملكه حضر إليه أحد الأشخاص وقام بإعطائه زجاجة عصير وعقب تناولها فقد على إثرها الوعي فقام الأهالي بنقله للمستشفى لتلقي العلاج وعقب إفاقته إكتشف سرقة هاتفة المحمول ومبلغ مالي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل، له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبمواجهته بالتحريات إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية داخل المحل ملكه إختمر فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك قام بشراء زجاجة عصير ووضع بداخلها أقراص من عقار مخدر وإعطائها للمجنى عليه وعقب فقده للوعى قام بالإستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات وإتهمه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أفاد مصدر مطلع أنه تم حبس محمد وزيري، وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق، على خلفية القضايا المثارة بينه وبين الفنانة اللبنانية.

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على "محمد وزيري"، وكيل أعمال الفنانة اللبنانية السابق، وكشف مصدر مطلع على التحقيقات أنه تم ترحيله إلى قسم شرطة الشيخ زايد، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت الفنانة اللبنانية قد اتهمت مدير أعمالها السابق بالنصب عليها والاستيلاء على بعض ممتلكاتها.

قال "مجدي حلمي" محامي الطيار المفصول "أشرف أبو اليسر"، إن حكم اليوم بحبس الفنان "محمد رمضان"، كان بمثابة موقفا داعما لموقفهم في الدعاوى المقامة ضده، والتي منها الدعوى المقامة يوم ٦ أغسطس المقبل.

وأوضح المحامي، في تصريح خاص إلى الخليج 365، أنه يشكر القضاء لنزاهته وعدالته في حكم اليوم، ويأمل عودة الحق للطيار بعدما تأذي في عمله.

وأصدرت محكمة جنح الدقي، قرارا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه في الجنحة المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه.

وكان المحامي مجدي حلمي، تقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.