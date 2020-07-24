شكرا لقرائتكم خبر عن «اشتروا الجدي المخصي».. نقيب الفلاحين ينصح المضحيين (تعرف على الأسباب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين إنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يقبل الكثيرون على شراء الأضحية للتقرب إلى الله وتنفيذ أوامره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي أمرنا أن تكون الأضحية سليمة، ولذلك لا بد أن يتأكد كل مواطن مقبل على شراء الأضحية من أنها سليمة وليس بها أي عيوب.

وطالب محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، المضحين بشراء المواشي السليمة وخصوصا الجدى المخصي، لكونه نظيفًا وليس له رائحة كريهة، لأن الظروف الاقتصادية حاليا أجبرت عددًا كبيرًا من المواطنين بالترشيد في النفقات بسبب أزمة فيروس كورونا، بذلك نجد 90% من المواطنين في الأسواق يتكالبون على شراء الماعز والأغنام لانخفاض أسعارها التى تتراوح ما بين 3000 جنيه حتى 4000 جنيه، ولا تزيد على 5000.

وأوضح نقيب الفلاحين الزراعيين، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن من أهم شروط الأضحية المثالية للذبح هو التأكد من عمر الذبيحة، على ألا يكون عمر الخراف أكثر من عام لاثنين فقط في الذكور، والإناث من عمر ٧ إلى ٨ سنوات، لافتًا إلى أن صحة الخروف أو الجدي يعتبر معيارا رئيسيا للاختيار، ولا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها العامين وألا يقل وزنها عن ٤٠٠ كيلوجرام.

وأضاف نقيب الفلاحين أنه يمكن تحديد عمر الذبيحة من خلال فحص القواطع الأربعة ومنها الأسنان اللبنية من الفك الأسفل فالخروف صغير السن الذي لم يتجاوز سنة تكون جميع قواطعه بيضاء متماثلة، فإذا بلغ عاما واحدا يكون قد استبدل زوجا واحدا من الأسنان اللبنية بالأسنان الطويلة الدائمة الموجودة في منتصف الفم، ويجب أن يكون رأس الحيوان مرفوعا لأعلى، وأن تكونان العينان لامعتين براقتين، كما يجب أن تكون العين لا يوجد بها احمرار أو إصفرار زائد وتكون خالية من الدموع والإفرازات.