شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخصين قتلا رجل أعمال بالسُّم للاستيلاء على مصنعه بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث المنوفية برئاسة اللواء عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية من القبض على شخصين قتلا رجل أعمال بدس السم له في عصير للاستيلاء على مصنعه في المنوفية وبمواجتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء احمد فاروق مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة قويسنا يفيد بقيام ربة منزل بتحرير محضر بغياب زوجها «مالك أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بقويسنا متوقف عن العمل عقب خروجه من المنزل مستقلاً سيارته الملاكى لشراء بعض المستلزمات لمصنعه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث منوإدارة البحث الجنائى بالمنوفية أكدت التحريات أن وراء واقعة غيابه تاجر خردة وفنى بمصنع اعلاف حيث قاما بقتله ومحاولة الاستيلاء على مصنعه عقب ايهامهما له بقدرتهم على مشاركته في المصنع وتخلصه من ازمته المالية .

واعترف المتهمان انهما تعرفا على المجنى عليه منذ حوالى 6 أشهر وقاموا بتزوير أوراق تفيد شرائهما لمصنع المجنى عليه وعقدا العزم على التخلص منه بدافع الإستيلاء على مصنعه ،وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما باستدراج المجنى عليه بزعم شراء كابلات كهربائية للمصنع من منطقة السبتية بالقاهرة وأثناء سيرهم بالطريق مستقلين سيارة المجنى عليه توقفوا أمام أحد المقاهى وقام المتهم الثانى بدس قرصين لمادة سامة في مشروب عصير للمجنى عليه وعقب ظهور أعراض الإعياء عليه قاما بإصطحابه داخل سيارته إلى أن توفى وتخلصا من جثته بإلقائها داخل حفرة بحوش منزل المتهم الأول بدائرة المركز وإخفاء السيارة بأحد الطرق بدائرة مركز شبين الكوم وارشدا عن جثته والسيارة واخطرت النيابة للتحقيق.