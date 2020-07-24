شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «حميات قنا» ينفي إحالة 3 أطباء للنيابة العامة لتزويرهم تقارير طبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور سيد الكاشف، مدير مستشفى حميات قنا، ما تم تداوله بشأن إحالة 3 أطباء بالمستشفى إلى النيابة العامة لتقديمهم تقارير لجنة طبية مزورة ليحصلوا على إجازات مرضية بالمخالفة للقانون.

كان مكتب إعلام محافظة قنا أرسل بيانًا إعلاميًا، يتضمن قيام محافظ قنا بإحالة 3 أطباء بمستشفى حميات قنا للنيابة العامة لقيامهم بتزوير تقارير طبية للحصول على إجازات مرضية من العمل بالمخالفة للقانون، وهو ما نفاه مدير المستشفى.

وأضاف الكاشف، في تصريحات الجمعة، أن الأطباء أبدوا استياءهم من هذا الخبر العار تماما من الصحة، والذي تسبب في إيذاء نفسي للأطباء الذين يصارعون الموت ويحاربون فيروس كورونا ليل نهار، مؤكدا أنه تواصل مع محافظ قنا اللواء أشرف الداودي الذي أمر برفع الخبر من صفحة إعلام المحافظة ونشْر تصحيح له، مشيدًا بجهود الأطباء في جائحة كورونا والدور الكبير الذي لعبوه خلال تلك الفترة التي يمر بها العالم.