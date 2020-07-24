شكرا لقرائتكم خبر عن شلل مروري بمدخل كوبري صفط اللبن بالجيزة لاشتعال النيران بسيارة ملاكي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسبب اشتعال النيران أسفل سيارة ملاكي تقودها فتاة في توقف حركة السيارات مدخل كوبرى صفط اللبن بالجيزة، صباح الجمعة.
وتمكن أحد سائقي سيارات الربع نقل كانت قادمة من الصعيد في إطفاء النيران المشتعلة عقب قيامه بنزع طفاية الحريق من سيارته واندفع بسرعة نحو السيارة وأشار للفتاة وصديقتها بالنزول منها.
كما هرع سائقو السيارات المارة إلى مقدمة السيارة (الكبوت) وقاموا بفتحه وإخماد النيران وسط ذهول الفتاتين، فضلًا عن تنظيم حركة سير السيارات وإعادتها مرة أخرى.
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