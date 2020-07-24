شكرا لقرائتكم خبر عن فقط في البحيرة.. طقس حار ولطيف في نفس الوقت: 9 درجات فرق بين مراكز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال خبراء الأرصاد إن محافظة البحيرة تشهد اختلافًا فى درجات الحرارة بين مراكز المحافظة ويتباين الاختلاف ليصل إلى 9 درجات لدرجة الحرارة العظمى بين مراكز محافظة البحيرة والتى تتنوع بيئتها بين الساحلية والزراعية والصحراوية.
وبحسب درجات الحرارة على موقع جوجل كانت درجة الحرارة العظمى الأعلى في مركز إيتاى البارود، في جنوب المحافظة، والذى تصل فيه الحرارة إلى 39 درجة بينما كانت أقل درجة الحرارة العظمى في مركزى إدكو ورشيد على ساحل البحر المتوسط والتى وصلت العظمى فيهما إلى 30 درجة.
وكانت درجات الحرارة بين مراكز المحافظة بحسب موقع جوجل كما يلى:
- إدكو ورشيد 30 – 23
- كفر الدوار 34 – 21
- دمنهور وأبوحمص والرحمانية والمحمودية 37 – 21
- مركز بدر 37 – 23
- أبو المطامير وحوش عيسى 38 – 20
- شبراخيت والدلنجات وكوم حمادة ووادى النطرون 38 – 21
- إيتاى البارود 39 - 21
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الوضع في مصر
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اصابات
90,413
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تعافي
31,066
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وفيات
4,480
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