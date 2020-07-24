شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تنفيذ برنامج تدريبى عن حساب تكلفة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، وعلى مدار شهر يوليو الجارى، سلسلة من ورش العمل التدريبية تحت عنوان "التدريب على أدوات حساب التكلفة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة"، بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهيئة التعاون الدولى الألمانى giz، وذلك عبر تطبيق الفيديو كونفرانس، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية ضمن خطة عمل البرنامج الوطنى لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة فى كل من الفروع الإقليمية للوزارة بمحافظات الجمهورية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (كفرالشيخ / الغربية / اسيوط / قنا ).

واوضحت ياسمين، فى بيان، ان الورشة تهدف الى التعريف بأدوات حساب التكلفة لمنظومة إدارة المخلفات الذى تم إعدادها من قبل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بهدف تطوير آليات إدارة المنظومة ومساعدة متخذى القرار على التخطيط وتحديد الإحتياجات المستقبلية وإعداد الموازنات بشكل سليم والتعرف على الفجوات المالية والمشاكل المتعلقة بمنظومة المخلفات الصلبة كما تساعد عمليات تحديد التكلفة الى التواصل مع المواطن بشفافية وزيادة وعيه بحجم التحديات والمشاكل المتعلقة بالمنظومة ومن ثم بناء الثقة بين المواطن والحكومة.

وتضمنت الورشة التعريف بآليات تحديد التكلفة الفعلية للخدمات بهدف التيسيير على الوحدات المحلية عمليات التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات من عمليات جمع ونقل وغيرها كما تساعد اداة حساب التكلفة على تحديد مؤشرات الأداء والمقارنة بين الوحدات المختلفة وتيسيير التواصل مع المستثمريين وجذب الإستثمارات فى خدمات المخلفات الصلبة.

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كما ناقشت الورشة مستلزمات معرفة التكاليف الفعلية لإدارة المخلفات الصلبة من خلال تحديد رسوم المستخدم والدفاع عن طلبات الميزانية وتقييم كل من الخيارات والبدائل ومشاركة القطاع الخاص الى جانب تخطيط مرافق جديدة وإتخاذ قرارات الإستثمار .

وأكدت الوزيرة ان تنظيم مثل هذه الدورات تقدم تصور معرفى شامل ومجموعة من التجارب التطبيقية لدعم الخبرات وتنفيذ منظومة فعالة ومتكاملة لإدارة المخلفات حيث شارك فى ورش العمل ما يقرب من 100 من المتدربين العاملين بالمنظومة من مختلف محافظات الجمهورية لتمكينهم من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لرفع كفاءة العمل وتطوير الأداء التنظيمى ومن ثم النهوض بمنظومة النظافة.

الجدير بالذكر ان البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات يتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة في 4 محافظات "قنا - أسيوط - الغربية - كفر الشيخ" بالتعاون مع شركاء التنمية وكالة التعاون الفني الألماني GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO بهدف الحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.