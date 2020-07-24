شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مذكرة تفاهم بين الحجر الزراعى ومشروع "فاس" لتكويد المزارع التصديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة مذكرة تفاهم مع مشروع دعم الأعمال الزراعية والأمن الغذائي "فاس" ، بهدف التعاون فى مجال الدعم الفنى لتكويد المحاصيل البستانية مثل الرمان كبداية ثم الفاصوليا و البصل و العنب والعديد من المنتجات الاخري وذلك فى محافظات الصعيد، وقام مشروع فاس بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركة (محاصيل) المتخصصة برفع إحداثيات المزارع بالبدء في تكويد مزارع الرمان باسيوط ورفع إحداثيتها وسحب عينات وإرسالها للمعمل المركز لمتبقيات المبيدات.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى، تسعى إلى التعاون مع كافه شركاء التنمية من أجل خدمة المزارع المصرى وتنمية الصادرات إلى الأسواق المختلفة.

ويعد مشروع دعم الأمن الغذائى والأعمال الزراعية (FAS) هو أحد مشاريع برنامج التنمية الزراعية وزيادة الدخل الريفي (ARDII) والذى يتم تنفيذه بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، حيث يهدف مشروع (FAS) الى زيادة مصادر دخل صغار المزارعين من خلال التوصية بأفضل الفرص التسويقية وتحسين كمية جودة المحاصيل البستانية في صعيد مصر من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيده والإنتاج وفقاً لمتطلبات الأسواق العالمية من ناحية السلامة وجودة الغذاء. ويعمل المشروع على نطاق سبع محافظات تشمل أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف.