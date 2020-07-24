شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء عن أموال الحج: التصدق بها على الفقراء ثوابه أعظم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أهمية اغتنام فرصة عدم الذهاب لأداء فريضة الحج هذا العام بسبب أزمة كورونا وإخراج أموال فريضة الحج صدقة للفقراء والمساكين، لافتا إلى أن هذا يعادل فريضة الحج تمامًا بل وثوابه أعظم .

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وقال خلال مداخلة "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة المصرية الأولى، وشاشة "ON"، إن الصيام من أفضل الأعمال فى العشر الأوائل من ذى الحجة، خاصة أنه يكون مضاعف الثواب والأجر.

وتابع: "من كان يريد الحج هذا العام وحالت الظروف دون ذلك، فأخرج ما كنت تريد الحج به، لإطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين.. وكأنك حججت وتأخذ ثواب الحج، وزيادة تفريج كرب الناس".

وأشار إلى أن الأضحية فيها نسك عظيم وتقربنا من الله فعلينا ان ننتهز هذه الفرصة وإخراج مزيدا من الصدقات والتكبير والتسبيح والصوم ، مضيفًا أن العشر الأوائل من ذى الحجة لو صامها المسلم وداوم على فعل الخيرات وذكر الله سيستقيم ما بينه وبين الله عز وجل .