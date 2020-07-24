شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": تطوير أكثر من 2500 محطة مياه حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، أن هناك حملات كبيرة ضمن برامج توعوية لتقليل الفاقد في المياه على أساس أربع محاور، أولها تنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتخصيص جزء من المناهج، للتوعية بترشيد المياه.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، إنه تم تطوير أكثر من 2500 محطة مياه حتى الآن، مشيرًا إلى أن نقطة المياه تعبر أكثر من 2700 محطة شرب على مستوى الجمهورية على اختلاف أحجامها.

وذكر أن هناك برتوكول مع وزارة التعليم الفني لإنشاء مدارس خاصة بقطاع المياه، وتم تأسيس إلى الآن، أربع مدارس، تحت مسمى "مدارس فنية للمياه والصرف الصحي"، موضحا أنها تعمل منذ 12 عاما، ولكن كانت تحتاج للتطوير.

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ولفت إلى أن المياه التي يستهلكها المواطن ، في يومه العادي، تستغرق العديد من العمليات ، وقطع مسافات طويلة ، حتى تصل له .