شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية في 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بتكثيف حملات التفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات، للكشف عن أي مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة، أن مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، قامت بشن حملة مكبرة في 5 محافظات وهي (كفر الشيخ، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، الإسكندرية) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 82 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 15 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

Advertisements

وأوضح التقرير،أنه تم اصدار 5 قرارات إدارية لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 5 منشأة بيطرية بمحافظات: (الإسماعيلية – كفر الشيخ - الاسكندرية)، تم عمل 2 محضر (جنح) بمحافظة كفر الشيخ ومحاضر إدارية بمحافظات: الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية – الإسكندرية ، وتم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد (17) مركز بيطري مخالف بمحافظات: كفر الشيخ – الإسماعيلية – الدقهلية.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

كما تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، بتكثيف الحملات الرقابة والتفتيش المفاجئ الذى يقوم به لجان دورية متعاقبة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمشاركة المركز الاقليمى للأغذية والاعلاف وشرطة البيئة والمسطحات على الاعلاف.