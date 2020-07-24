شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: 3 مستشفيات لم تسجل إصابات جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في محافظة البحيرة أن 3 مستشفيات في المحافظة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت «المديرية» في بيان لها أن مستشفيات شبراخيت المركزى وإيتاى البارود المركزى وحميات كفر الدوار لم تسجل أى إصابات جديدة ولم يتم تسجيل أى إصابات في الفريق الطبى منذ 4 أيام.

وناشدت «مديرية الصحة» في بيانها المواطنين باستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحرص على التباعد الإجتماعى لحين إعلان المحافظة خالية من فيروس كورونا المستجد.

وقال البيان إن «الإجراءات الاحترازية التى اتبعتها المحافظة منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد برعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وبتوجيهات الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ساهمت في انخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتزايد معدلات الشفاء منه.»