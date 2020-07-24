شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد القومي للإدارة: مدونة السلوك الوظيفي أداة للحد من الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومي للإدارة، عبر الفيديو كونفرنس في مؤتمر «نزاهة القطاع العام في وقت الأزمات»، وحوار حول تبادل الخبرات والمعرفة بشأن الحوكمة الرشيدة، الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية؛ لمناقشة تأثير أزمة فيروس كورونا على المجالات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بمشاركة عدد من الخبراء.

وخلال كلمتها أشارت المدير التنفيذى للمعهد القومي للإدارة إلى محاور ومراحل إعداد مدونة السلوك الوظيفى، حيث أوضحت أن المحاور والقيم الأساسية التي تقوم عليها المدونة تتمثل في الحوكمة الرشيدة بما تشمله من جوانب عديدة، كالنزاهة، والشفافية، والمساءلة، واحترام القانون، والحيادية، والفعالية، والكفاءة، والجودة، والاحترافية المهنية.

كما أوضحت أن مراحل تنفيذ مدونة السلوك الوظيفي تمت بمشاركة مجموعات عمل متميزة من الأكاديميين والباحثين، مؤكدة أن المدونة اعتمدت بشكل أساسي في العمل على فكرة الشراكة المجتمعية بمشاركة كل الفئات، وذلك من خلال عقد 6 ورش عمل، تضمنت كل ورشة مشاركة أكثر من 150 ممثلًا لجميع القطاعات شملت القطاع الحكومي، والخاص والمجتمع المدنى والهيئات الرقابية والأكاديميين والشباب، موضحة أن المدونة تمت بالمشاركة مع هيئة الرقابة الإدارية، وتمت إتاحتها للمشاركة وإبداء الرأى لمدة شهرين على الموقع الالكترونى للمعهد القومى للإدارة، حيث تم الأخذ بكل المقترحات وتعديلها.

وتابعت «شريف» أن الإطار المرجعى للمدونة -من الناحية التنظيمية- يتمثل في قيام «مركز الحوكمة» بالمعهد القومى للإدارة؛ بالمسح المقارن لمدونات السلوك الإقليمية والدولية في كلا القطاعين العام والخاص، فضلُا عن مجموعة ورش العمل التي تم تنظيمها تفعيلًا لآليات الحوكمة في صياغة وتطوير المدونة.

وأكدت أن مدونة السلوك الوظيفي تعد أداة للحد من الفساد، وذلك نظرًا لتركيزها على إبراز حقوق وواجبات الموظف العام، فهي الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفي التي تصدرها الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والنقابات.

وأضافت الدكتورة شريفة شريف أن الأهداف الرئيسة لمدونة السلوك الوظيفي تتمثل في تحديد إطار قيمي مشترك ومتفق عليه من قبل العاملين مع توحيد معايير المحاسبة والمساءلة، إضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة (جهة العمل والموظف العام)، وذلك في إطار العمل على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

Advertisements