شكرا لقرائتكم خبر عن راعي الكنيسة الإنجيلية: التزام الحياد أمام ما يواجهه الوطن خيانة عظمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القس الدكتور راضي عطا الله إسكندر، راعي الكنيسة الإنجيلية في العطارين بالإسكندرية، إن من يلتزمون الحياد أمام ما يواجهه الوطن حاليا يرتكبون خيانة عظمى وجريمة مكتملة الأركان.

وأوضح إسكندر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه «‏حين يكون المستهدف وطناً يصبح الحيادُ خيانة والصمت تواطئاً والتواطؤ ضد الوطن جريمة تعاقبنا عليها الأجيال القادمة، مستطردا: ‏مهما اختلفنا في أفكارنا أو عقائدنا أو مبادئنا، فكل هذا لا يمكنه أبداً أن يبرر لنا خيانة الوطن بالصمت والحياد حين يكون الوطن مستهدفًا، فنحتاج حاليا إلى الاصطفاف حول القياده السياسية، وحشد الجميع لمواجهة التحديات والرياح العاتية التي تعصف بكل المنطقة».

وتابع: «نحن في عين العاصفة إن لم نقف اليوم حاجز صد ضد كل ما يتم تدبيره في الظلام ضد الوطن فمتى يكون الدفاع واجبا وفرض عين على كل من يعيش على تراب هذا الوطن».

وتابع: «ما من عرف أو دين أو عقيدة أو فكر يبرر موقف الحياد وأنه العار نفسه أن تخون وطنك وتقف على الحياد وتصمت في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى تكاتف كل الجهود والاصطفاف حول القيادة السياسية بعيدا عن كل الحسابات الشخصية والمطامع الآنية، فلا حياد ولا صمت تجاه من يستهدفون الوطن ومن يستهدفون ترابه وموارده ومقدراته ومهما كانت الدوافع والمبررات فالحياد والصمت تجاة من يستهدفون الوطن ومقدراته جريمة مكتملة الأركان.. فلا حياد تجاه من يستهدفون ترابه ومياهه وسماءه ووحدته ويسعون لتقزيمه وإضعافه ويؤلبون عليه الأعداء ليهاجموه من الخارج».

والتاريخ سيلعن من تحركه مصالحة الشخصية في القضايا الوطنية المصيرية، وسيضعه في مواضع وضيعة بسبب صمته ووقوفه على الحياد، الاحتياج إلى الكبار والصغار الرجال والسيدات الشباب والأطفال لنضع الوطن في صلواتنا ضارعين إلى الله ليحفظ الله الوطن ويحقق وعده القديم «مبارك شعبي مصر» ويرد كيد المتآمرين، إنها لحظة فارقة في التاريخ.

وقال راعي الكنيسة الإنجيلية إن الكنيسة ترنم هذه الكلمات في صلواتها: «محبة الأوطانْ حَتمٌ على الإنسانْ في كل آنْ يا أيها المنّانْ يا مصدر الإحسانْ بارك لنا البُلدانْ طول الزمانْ وبدد الشرورْ ووفِّق الأمور

أنت السميعْ ودرِّب الحكامْ للعدل في الأحكامْ ليملِك السلامْ بين الجميعْ وبارك الأقطارْ أَجرِ بها الأمطارْ يا مُنعمُ بارك لنا الزرعا والغرس والمرعى

Advertisements

والأصل والفرعا يا أرحمُ

وستظل مصر العظمى ملء السمع والبصر في كل الدنيا».