شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شروط لفحص أضحية العيد قبل الشراء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الدكتورة منى سعيد رئيس شعبة البحوث البيطرية بالمركز القومى للبحوث القومى للبحوث روشتة كاملة للتعرف على كيفية فحص الأضحية، وذلك بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك. Advertisements وفى الإنفوجراف التالى يرصد ”الخليج 365” أبرز 7 شروط للتعرف على كيفية فحص الأضحية..



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