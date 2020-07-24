شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 16 أغسطس آخر موعد لإعفاء المغادرين الأردن من رسوم العمل والغرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة العمل الأردنية 16 أغسطس المقبل كآخر موعد للتسجيل على منصة حماية (hemayeh.jo) الموقع الإلكترونى للوزارة العمالة الوافدة المغادرة الأراضى الأردنية .

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه الملحق العمالى طلعت السيد رئيس المكتب، إلى أن وزير العمل الأردنى نضال فيصل البطاينة أن هذه التاريخ أخر موعد للاستفادة من إعفاء العامل الوافد وعائلته (أصوله وفروعه) الذين سيغادرون أراضى المملكة بشكل نهائى من جميع رسوم تصاريح العمل المترتبة عليهم، بما فى ذلك الرسم الإضافى لصالح (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية).

وكشف الوزير الأردنى أنه سيتم إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة عدم تجديد إذن الإقامة السنوية المنصوص عليها فى قانون الإقامة وشؤون .

وأكد أن التنسيق مستمر بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعى لصرف مستحقات الضمان الاجتماعى لهؤلاء العمال، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الموعد النهائى مغادرة العمالة الوافدة أراضى المملكة والتى تستفيد من هذه الإعفاءات فى ضوء الإجراءات المتعلقة بتنظيم الرحلات الجوية إلى بعض البلدان العربية والأجنبية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات بحرية إضافية عبر ميناء العقبة نويبع.