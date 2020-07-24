شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: عودة 1225 عمال مصريين من العالقين بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعبر مطار الكويت الدولى 15 رحلة طيران تحمل على متنها 2845 راكبا إلى مطارات 5 دول هى : مصر ، والإمارات ، ولبنان ، وباكستان، والقلبين، وتصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر إى 7 رحلات تقل 1225 عاملا مصريا من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الجمعة ، عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلى مطارات القاهرة ، وسوهاج، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالى بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو ، وفقا للجدول المعلن فى هذا الخصوص، على متنها جميعا 1225 عمال.

وقال : إن الرحلة الأولى على المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 250عاملا، والرحلة الثانية على المصرية رقم 3277 قيام من مطار الكويت 14:50 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 250 عاملا ، والرحلة الثالثة على العربية - مصر رقم 210 قيام من مطار الكويت 18:20 وتصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا.

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أما الرحلة الرابعة على طيران الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05 ، يصل مطار الإسكندرية وعلى متنها 145 عاملا، والخامسة على الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة ، وعلى متنها 145 عاملا ، والرحلة السادسة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة على اير كايرو رحلة رقم 2402 قيام من الكويت 12:30 وصول مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، وذلك فى إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها فى الخارج.

ومن ناحية أخرى قالت الوزارة، إن دولة الكويت "الإدارة العامة للطيران المدني" أصدرت تعميما إلى جميع شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة العاملة فى البلاد، يحفظ حقوق المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم بسبب إغلاق مطار الكويت الدولى لتفشى جائحة كورونا (كوفيد-19).

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا عاجلا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت ، وذلك فى إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار هذا الوباء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن التقرير يتعلق بقيام دولة الكويت بحق المسافر فى طلب استرجاع قيمة تذاكر السفر وحجوزات الفنادق والخدمات السياحية الأخرى التى ألغيت من 14 مارس الماضى إلى 31 يوليو الجاري، بغض النظر عن شروط الحجز ( مسترجعة أو غير مسترجعة ) دون استقطاع أى مبلغ منها.

وأشار الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت ، فى تقريره للوزير إلى أن التعميم أعطى للمسافر طلب استرجاع المبلغ نقدا أو من خلال البطاقة الائتمانية أو ليكون رصيد متاح له لمدة سنة من تاريخ التعميم ، وذلك حسب رغبة المسافر .

ومنح التعميم شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة مهلة أقصاها نهاية عمل يوم 30 سبتمبر 2020 وذلك للعمل بما جاء فى التعميم.