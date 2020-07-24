شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بتكلفة 9.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير دخول برج ملوى بمحافظة المنيا فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط، بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL .

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برج رئيسي و 24 برج ثانوي و 86 مزلقان ) و أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 62 % حيث تقوم الشركة باعمال الانشاءات والتركيبات لعدد 10 برج علي التوازي بمراحل متفاوته و برج ملوى بالمنيا هو خامس برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار) بمحافظة المنيا لافتا الى أن برج ملوى بالمنيا يتحكم في 38 سيمافور ضوئي وعدد 2 مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 26 موتور تحويلة وعدد/ 60 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ملوى والروضة.

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وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف / اسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة لافتا الى أنه جاري تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول ٩٨١ كم بتكلفة ٩.٨ مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.