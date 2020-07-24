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وزير الإسكان من العلمين: المدينة ستكون مقصداً للسياحة المحلية والعالمية.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاصم الجزار يعلن صب الدور الأخير لبعض الأبراج وبدء تنفيذ 5 أبراج جدد
 

شدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، وبأعلى جودة، موضحاً أن مدينة العلمين الجديدة، ستكون مقصداً للسياحة المحلية والعالمية، وستكون من العلامات البارزة على شاطئ البحر المتوسط، جاء ذلك خلال جولة موسعة داخل المدينة.

 

واستهل وزير الإسكان، ومرافقوه، زيارتهم لمدينة العلمين الجديدة، بتفقد منطقة الأبراج الشاطئية، حيث يجري تنفيذ أعمال صب الخوازيق لإنشاء 5 أبراج جديدة، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات وتركيب الواجهات للأبراج التى يجرى تنفيذها (تضم 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 42 دورا)، وتم الانتهاء من صب الدور الأخير بعدد منها.

 

كما تفقد الوزير، المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال، حيث تخطت نسبة التنفيذ 85 %، وأصبحت جاهزة للتشغيل، والطريق المؤدي إلى منطقة الأبراج، والذي تم رصفه وتنفيذ أعمال الإنارة به، كما تفقد نموذجا مكتملا لأحد الشاليهات، بمشروع تنفيذ كمبوند سكنى تجارى بالمنطقة الشاطئية، بمساحة ٧٠٠ فدان، وتعمل به ٥ شركات مقاولات كبرى، لتنفيذ نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية (عمارات - فيلات - شاليهات)، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والترفيهية المختلفة.

 

وانتقل الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، لتفقد كبارى البواغيز الجارى تنفيذها، ومنطقة البحيرات الشاطئية، حيث يجرى تنفيذ أعمال تكريك البحيرات، وفتح البواغيز، وتخطت نسبة التنفيذ أكثر من 90 %، بجانب تفقد الحى اللاتيني، على مساحة 400 فدان، ويضم 6 مناطق بها 249 عمارة سكنية، وتخطت نسبة التنفيذ بأحد المواقع 55 % من الأعمال الخرسانية للعمارات.

 

واختتم وزير الإسكان، جولته بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد منطقة المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، وبلغت نسبة التنفيذ بالأعمال الخرسانية أكثر من 60 %، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

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جانب من الجولة

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جولة وزير الإسكان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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