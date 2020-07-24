شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة طقس اليوم.. معدلات الرطوبة بالقاهرة وشمال البلاد 80% (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة المصرية الأولي، وشاشة "ON" تقريرا عن حالة الطقس اليوم، الجمعة 24 يوليو 2020، بمحافظات مصر، حيث تشهد البلاد طقسا حارا رطبا على القاهرة والوجه البحري، ورياحا معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحًا، كما تشهد السواحل الشمالية شبورة صباحًا، وطقسا معتدلا، ورياحا نشطة، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية ومعدلات الرطوبة بالقاهرة وشمال البلاد لـ 80%، ويشهد شمال وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة وتوقعات بنشاط للرياح بجنوب سيناء، وطقس لطيف على القاهرة والسواحل البحرية، ومعتدلة على شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة: العظمى 36 والصغرى 24

الأسكندرية: العظمى 32 والصغرى 24

Advertisements

مطروح: العظمى 29 الصغرى 21

بورسعيد: العظمى 31 والصغرى 23

دمياط: العظمى 31 والصغرى 23