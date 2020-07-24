الإنقاذ النهرى تنتشل جثمانين من ضحايا شاطئ الصفا في الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالإسكندرية باقى جثامين ضحايا شاطئ الصفا بالإسكندرية، عبارة عن جثمانين، بعد أن لقوا مصرعهم فى الساعات الأولى من صباح أمس.
ونقلت سيارات الإسعاف جثامين الضحايا إلى مشرحة الإسعاف وتحرير محضر بالواقعة وتعرف أسرتهم عليهم وإبلاغ النيابة العامة.
ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن غرقى شاطئ الصفا اليوم الخميس، تسللوا مبكرًا لنزول البحر قبل وصول الأجهزة التنفيذية ومفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لإخلائهم. وأضاف "رشاد"، خلال تصريح صحفي، "رغم وجود لافتة تؤكد غلق شاطئ الصفا، ولكن يصر البعض على التسلل ليلا وفجرا للشواطئ رغم إغلاقها وعدم وجود خدمات الإنقاذ".
جدير بالذكر أن عدد الغرقى 4 أشخاص وهم 3 أشقاء وابن خالتهم جميعهم من أسرة واحدة قادمين من محافظة القاهرة، لقضاء يومين عطلة وتسللوا لنزول الشاطئ المغلق فجرًا، حيث تم انتشال "غادة رجب حنفي" 19 سنة وشقيقها".
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