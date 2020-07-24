المنيا الأكثر.. الري: إزالة 2308 حالات تعدٍ على نهر النيل خلال أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية من إزالة 2308 حالات تعدٍ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوعين الماضيين من شهر يوليو الجاري بإجمالي 275.318 ألف إزالة على نهر النيل منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015.
ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل، اليوم الجمعة، (735) إزالة، بينما نفذ قطاع الري (1307) إزالات على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (266) إزالة على منافع الصرف.
الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت بين مبانٍ خرسانية أو مبانٍ بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.
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