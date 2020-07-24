اليوم.. بدء حجز القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ هيئة السكة الحديد، اليوم الجمعة، حجز مقاعد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى، للسفر ابتداء من بعد غد السبت حتى 12 أغسطس المقبل، وذلك بجانب قطارات جداول التشغيل اليومى الطبيعية، حيث يتم إتاحة مقاعدها للحجز قبل السفر بـ 24 ساعة فقط.

والقطارات الإضافية التي سيتم الدفع ستعمل على خطوط الصعيد فقط، كما أن قواعد حجز مقاعد هذه القطارات هى نفس القواعد المعمول بها كل عام، حيث سيتم حجزها بموجب بطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، كما سيتم إغلاق منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، حيث سيكون الحجز قاصر على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.

وتشمل جداول التشغيل للقطارات الإضافيةالتى سيتم بدء الدفع بها وتشغيلها قبل عيد الأضحى 8 قطارات مكيفة بينهم 4 ذهاب و4 عودة وتضم قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة اسوان 8:50 صباحًا، وقطار رقم 1935 مكيف محافظات يتحرك من محطة اسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

كما تضم قائمة القطارات الإضافية قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة اسوان 12:00 ظهرًا، وقطار رقم 1937 مكيف محافظات يتحرك من محطة اسوان و 7:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 7:55 صباحًا، وقطار رقم 1938 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 6:50 مساءً ليصل محطة أسوان 7:20 صباحًا ويقوم يومى 30 و31 يوليو الجارى فقط.

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وتتضمن القطارات الإضافية قطار رقم 1939 مكيف محافظات يتحرك من محطة اسوان 9:40 مساءً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:30 صباحًا ويقوم يوم 29 يوليو الجارى فقط، وقطار رقم 1940 مكيف محافظات يتحرك من محطة الإسكندرية 9.50 مساء ليصل أسوان 1.35 ظهر اليوم التالى على أن يقوم يوم 28 يوليو الجارى فقط، وقطارمخصوص مكيف يقوم من محطة أسوان 9.40 مساء ليصل الإسكندرية 1.25 ظهر اليوم التالى على أن يقوم هذا القطار يوم 6 أغسطس فقط.

وتحوى القطارات الإضافية 4 قطارات مميزة (عادية) وهىقطار رقم 2202 مميز يتحرك من محطة القاهرة 9:15 صباحًا ليصل محطة اسوان 10:50 مساءً، وقطار رقم 2203 مميز يتحرك من محطة اسوان 8:50 صباحًا ليصل محطة القاهرة 9:50 مساءً، وقطار رقم 2204 مميز يتحرك من محطة القاهرة 3:20 عصرًا ليصل محطة اسوان 4:25 فجرًا، وقطار رقم 2205 مميز يتحرك من محطة أسوان 9:50 مساءً ليصل محطة القاهرة 2:25 ظهرًا.

كما تشمل القطارات الإضافية قطارات 4 قطارات عادية تقوم لأهالى النوبة والاتحاد النوعى والجعافرة ونادى أبو الريش بالإسكندرية وهى قطارنوبة 1 يتحرك من محطة القاهرة 3:00 عصرًا ليصل محطة اسوان 4:15 فجرًا، وقطارالاتحاد النوعي يتحرك من محطة القاهرة 11:25 مساءً ليصل محطة أسوان 12:30 ظهرًا، وقطار الجعافرة يتحرك من محطة الإسكندرية 2:45 ظهرًا ليصل محطة اسوان 7:45 صباحًا، وقطارنادي أبو الريش يتحرك من محطة الإسكندرية 12:45 ظهرًا ليصل محطة أسوان 5:40 صباحًا.​