على مدار يوم.. تنفيذ 30 ألف حكم قضائي وضبط 180 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 200 قطعة سلاح ناري، 120 قطعة سلاح أبيض". ونفذت الحملات 30 ألف حكم قضائي متنوع، 180 قضية مخدرات بحوزة 190 متهما. حُررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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