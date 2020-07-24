في يوم واحد.. ضبط 3520 مخالفة مرورية على بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خلال ٢٤ ساعة، في ضبط 3520 مخالفة مرورية متنوعة. وشمل أبرز هذه المخالفات ضبط ١٣٧١ مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و١١٤ مخالفة بسبب "بدون أو انتهاء" رخصة قيادة وتسيير، و١٤ دراجة نارية مخالفة، و١٤ مخالفة لشروط الترخيص. واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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