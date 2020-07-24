شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. و«عيار 21» يسجل 842 جنيهاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعاً جديداً، في البورصات العالمية، اليوم الجمعة، بحوالي ٦ دولار للاونصة، لتسجل ١٨٨٨ دولار مقابل ١٨٨٢ دولار أمس.

وسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية إلى ٩٥٨ جنيهاً، بينما سجل «عيار ٢١» ٨٤٢ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٧٢١ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٦١ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٧٤٠ جنيهاً.

وقال أمير رزق عضو شعبة الذهب:«ان ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، نتيجه لتوتر الأوضاع في لتوتر الأوضاع في البورصات العالمية بسبب شراء المستثمرين للذهب بكميات كبيرة، بصفته الملاذ الآمن، خوفاً من ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد».

وأوضح رزق في تصريح «المصري اليوم»، أن أسعار الذهب محلياً تتأثر بالارتفاع العالمي، وسعر صرف الدولار في مصر، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب سعر الاونصة في سعر صرف الدولار«.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعاً أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ٩٥٨ جنيهاً، بينما سجل «عيار ٢١» ٨٣٨ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٧١٨ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٥٥ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٧٠٥ جنيهاً.

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