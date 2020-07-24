شكرا لقرائتكم خبر عن %92 من قراء الخليج 365 يؤيدون تشديد الرقابة على محلات الأوكازيون الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيد 92 % من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع بشأن تشديد الرقابة على الأوكازيون الضيفي، المطالب التي نادت بضرورة التشديد، فيما رفض 8 % مقترحات التشديد.

وأجري ”الخليج 365” استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن رأيهم في المطالبات التي تنادي بتشديد الرقابة على المحلات المشاركة في الأوكازيون الضيفي، وجاءت النتيجة تأييداً بالأغلبية.

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وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتباراً من أمس الخميس ولمدة شهر، على أن يجرى عرض المنتجات بأسعار مخفضة، للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأكدت الوزارة، أن المشاركة فى الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، وكل تاجر يرغب فى المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقاً على موافقة من مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.