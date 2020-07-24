شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان» في اجتماعه مع «الغرفة التجارية»: لامساس أو الغاء للحصص الاستيرادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة، بوضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم الانسياق أمام مروجي الشائعات وأصحاب المصالح فيما يتعلق بالبطاقات الاستيرادية.

واكد المحافظ بأنه لا صحة على الاطلاق لالغاء البطاقات الاستيرادية وهناك اتجاة لتنظيم عملية الاستيراد لمنع اعمال السمسرة والمتاجرة في هذه البطاقات لصالح فئة محدودة على حساب المصلحة العامة للدولة والمنطقة الحرة في بورسعيد على ان يتم تفعيل هذه البطاقات بمختلف فئاتها من اصحابها الفعليين لضبط عملية التجارة والتصدي لاعمال التهريب.

واضاف المحافظ بان هذه الاجراءات تاتي امتدادا لاجراءات سابقة بدء تنفيذها من خلال تمكين جهاز المنطقة الحرة من ادارة تفعيل وصرف البطاقات الاستيرادية في مختلف مراحلها وحتي اتمام الاستيراد بمعرفة المالك الحقيقي للبطاقة موجها الشكر للغرفة التجارية على اظهارها لحقيقة الامر وانه سيتم التنسيق بشكل دائم مع مجلس إدارة الغرفه التجارية في تنفيذ الاجراءات الخاصة بالبطاقات الاستيرادية وسوف تستمر المشاورات فيما يتعلق باي مستجدات خاصة بالبطاقات الاستيرادية سعيا من المحافظة ومجلس ادارة الغرفة في تحقيق هدف رئيسي هو الحفاظ على مصالح تجار بورسعيد من خلال استمرار العمل بهذه البطاقات وسط ضوابط دون المساس من قريب أو بعيد فيما يتعلق بما رددتة الشائعات حول الغاء هذه البطاقات .

واختتم المحافظ تصريحاته خلال الاجتماع بتكرار التاكيد بان أي اجراءات متعلقة بتنظيم تفعيل البطاقات الاستيرادية هو موجة قي المقام الاول ضد سماسرة البطاقات والمهربين ولامساس باصحاب الحصص الاستيرادية من التجار

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء عادل الغضبان مع مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد سعده وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة