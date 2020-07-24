أخبار مصر | حي الدقي يضبط شباب يدخنون الشيشة في الطريق العام

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حي الدقي يضبط شباب يدخنون الشيشة في الطريق العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، حملة مسائية لإعادة الانضباط للشوارع، بناء علي توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بالتواجد الميداني لرؤساء الاحياء والمراكز والمدن.

وقال اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، إن الحملة أسفرت عن ضبط تجمع لشباب بشارع سليمان أباظة يقومون بتدخين الشيشة داخل إحدى السيارات في الطريق العام، وذلك بعد تلقي الحي شكاوي من المواطنين تجاههم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد من السيارات المخالفة وتغريمهم 500 جنيه لانتظارهم على وصيف المشاة، بالإضافة إلى رصد محل بلايستيشن في شارع طيبة بدون تراخيص وتم رفع كافة محتوياته.

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تنفيذي الجيزة يشيد ببطولات القوات المسلحة ومواجهتها للإرهاب

أشاد المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالدور البطولي للقوات المسلحة، في التصدي للعناصر الإرهابية، في هجوم على أحد إرتكازات بئر العبد بالعريش، ومقتل 18 من العناصر التكفيرية، واستشهاد 2 من أبطالنا و4 مصابين.

وتقدم محافظ الجيزة وكافه القيادات التنفيذية بخالص العزاء للقوات المسلحة وأهالي الشهداء الأبطل البواسل الذين ضحّوا بأرواحهم فداء للوطن، داعين المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، سائلين الله الشفاء العاجل للمصابين.

وأثنى راشد على يقظة القوات المسلحة المصرية وبالتضحيات العظيمة التي يبذلها أفرادها من أبناء مصر المخلصين دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على وحدته وسلامة أراضيه، مؤكدا علي الدعم الكامل من قيادات ومواطني محافظة الجيزة للجيش والشرطة المصرية في حربهم المجيدة على الإرهاب الخسيس، لافتا أن المناورات التي نفذتها قواتنا المسلحة بالقطاع الاستراتيجي الغربي تعكس مدي الجاهزية الكاملة لدي قواتنا المسلحة لمواجهه أي تحديات ودحر أي مخططات عدائية.