شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ ينعي شهيد الواجب.. والآلاف يشيعون جثمان «الشهاوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مشهد جنائزي مهيب شيع الألاف من أهالى قرية شباس الشهداء التابعة لمركز ومدينة دسوق والقرى المجاورة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، جثمان الشهيد رقيب أول، عبدالرحمن عبدالعظيم الشهاوي، والذي استشهد صباح أمس الخميس بشمال سيناء.

وتقدم المشيعين اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، نائباً عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والعقيد عمرو حسن المستشار العسكري للمحافظة، رافقهما العميد محمد شبل، والعميد احمد نصار، والعقيد جمال السبعاوي، بمكتب المستشار العسكري بكفر الشيخ، والعميد اسامه محمد على، والسيد شنقار، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق،والعميد محمد عبدالوهاب، مأمور مركز شرطة دسوق، والمقدم شاكر على، نائب مأمور مركز شرطة دسوق، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، في جنازة عسكرية مهيبة، بعد أداء صلاة الجنازة.

وردد المشيعون عدد من الهتافات المدويه منها «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله»، كما ندد المشيعون العديد من الهتافات المندده بالإرهاب، وأكدت زوجة الشهيد خلال تشييع جثمانه، أنها فخورة بزوجها الذي استشهد في سبيل وطنه، تاركاً ولدين صغيرين، مشيرة إلى أنها في استعداد تقديمها فداء لمصر.

ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الشهيد رقيب أول «عبدالرحمن عبدالعظيم الشهاوي» مقدماً أحر التعازي والمواساة لأسرته، ولرجال الشرطة، راجيًا من الله عز وجل أن يتقبل الشهيد، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه، قائلاً: إن هذا العمل الإرهابى لن ينال من قوة وعزيمة المصريين، مؤكداً حتمية انتصار الوطن على الإرهاب بفضل وحدة شعبها وصموده خلف قيادته السياسية، والتصدى لهذه الجماعات الإرهابية، والقصاص لشهداء الواجب الذين سقطوا وهم يدافعون بشرف عن أرض مصر.

جنازة شهيد الواجب في كفرالشيخ

جنازة شهيد الواجب في كفرالشيخ