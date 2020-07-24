شكرا لقرائتكم خبر عن فى حب «صائدة الجوائز».. «الصحفيين» تكرم الراحلة غادة الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، مساء أمس الأول، بحضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة، فيما اقتصر الحضور على الزملاء الفائزين فقط بسبب أزمة فيروس كورونا، وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن.

وحصدت «المصرى اليوم» 3 جوائز: الجائزة الأولى فى الإخراج الصحفى للزميلة بسمة محمد عبدالمنعم، والجائزة الأولى فى الحوار الصحفى للزميل محمد منصور، وجائزة صحافة المرأة للزميلة غادة محمد الشريف، وتسلمها عنها والداها والزميلة سوزان عاطف.

وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن هناك 17 مؤسسة وصحيفة حصلت على جائزة الصحافة المصرية هذا العام، وتراوحت ما بين جائزة و7 جوائز.

وأضاف، فى كلمته بحفل تسليم جوائز الفائزين: «هناك تفوق صحفى موزع على كل الحالة الصحفية المصرية، مما يدفعنا للأمل أكثر، واليوم يمكن اعتبار عودة العمل داخل النقابة، ومن حُسن الطالع أننا نبدأ من جديد بجوائز الصحافة، وهو معنى مهم للنقابة التى تعنى إصرارًا على معنى الصحافة، لأنه لولا الصحافة المصرية ما كانت نقابة الصحفيين، فالصحافة أسبق على النقابة».

وأعلن رشوان فتح الاشتراك مرة أخرى فى المسابقة عن الأعمال المنشورة فى 2019: «النقابة تمر كما يمر العالم كله بظروف حولنا، وبما استطعنا من موارد وإمكانيات نحاول أن نجعل الحياة المهنية والاجتماعية أسهل، ربما نجحنا فى حالات وفشلنا فى حالات، لكن نظن أننا قد اجتهدنا وسنواصل اجتهادنا لحصول جميع الأعضاء على حقوقهم، وسنواصل وندعو لبلدنا والعالم أن نعبر هذه الجائحة».

وقال محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، إن حفل توزيع جوائز الصحافة يتم فى ظروف استثنائية، وإن الإرهاب لن يعطل أى مصرى عن عمله، موجهًا التحية لأرواح شهداء الوطن الذين استشهدوا خلال ملاحقتهم التنظيمات الإرهابية، مؤخرًا.

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