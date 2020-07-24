شكرا لقرائتكم خبر عن النطق بالحكم فى الطعن على استبعاد قائمة «الاتحاد» الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، تأجيل نظر الطعن على استبعاد قائمة حزب الاتحاد بقطاع غرب الدلتا الذى يضم محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح إلى جلسة غدٍ، الجمعة، للنطق بالحكم.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنظام القوائم عن قطاع غرب الدلتا برئاسة المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، استبعدت قائمتى حزب الاتحاد و«القائمة المصرية .. تحيا مصر» من الانتخابات لعدم استكمال الأوراق، وقبلت اللجنة أوراق قائمة واحدة لخوض الانتخابات وهى «القائمة الوطنية .. من أجل مصر» والتى تضم تحالف أحزاب مستقبل وطن والحرية المصرى والتجمع والشعب الجمهورى.

وطعن ممثل القائمة بأن قرار اللجنة جاء بسبب عدم ورود نتائج الكشف الطبى للمرشحين على الرغم من أن المرشحين قدموا ما يثبت قيامهم بإجراء الكشف الطبى في الموعد المحدد قانونًا، وأن النتائج تصل إلى لجنة الانتخابات مباشرة وليس للمرشح علاقة بتأخر وصول النتائج، مطالبًا بإدراج القائمة في كشوف المرشحين.

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