شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 11 محال ورفع 38 إشغال من شوارع مدينة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود ضياءالدين، رئيس مركز ومدينة بني سويف، أن حمله تفتيشية قادها عبد الحي سيد، نائب رئيس المدينة، ومحمد رياض مساعد رئيس المدينة ورؤساء المناطق ومسئولى رخص المحلات.

وأسفرت الحملة عن غلق عدد ١١محل خالفوا تعليمات الواجبة فى الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، كما تم رفع عدد ٣٨ إشغال متنوع وباعة جائلين والتحفظ علي كافة الاشغالات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.