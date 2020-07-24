شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تدرس إحلال التاكسي بسيارات كهربائية.. والبداية في القاهرة والجيزة والإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعى واستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، حضره وزراء والكهرباء والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربى، بالإضافة لرئيس الهيئة العربية للتصنيع.

عرضت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، ما تم حتى الآن فى منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعى، إذ تم عقد اجتماع تنسيقى بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتحديد الأدوار وآليات العمل بما فى ذلك الشروط الفنية للسيارات القديمة.

وعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، متطلبات وإجراءات تصنيع المركبات الكهربائية، والتى ستسهم فى تخفيض الانبعاثات من محركات الاحتراق الداخلى حيث تتسبب المركبات فى أكثر من 30% من إجمالى الانبعاثات، فضلاً عن استخدام أكبر للغاز المتوافر محلياً على حساب البنزين والسولار الأقل توافراً، بجانب التوسع فى استخدام الطاقة الحالية غير المستغلة

لإنتاج الكهرباء.

ولفت توفيق إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم فى 18 يونيو الماضى بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مع شركة «دونج فينج» الصينية لتصنيع السيارة الكهربائية، فى شركة النصر، وهو مشروع يُعد بمثابة انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وبوابة لإدخال هذه التكنولوجيا فى شمال إفريقيا.

ولفت توفيق إلى العوامل المؤثرة فى التحول إلى المركبات الكهربائية سواء من ناحية سعر المركبة أو توافر محطات الشحن العامة بتكلفة منخفضة، حيث تم التنسيق مع وزير الكهرباء بخصوص سعر الكهرباء المورد من شركات الإنتاج، والتوزيع لمحطات الشحن العامة بما يغطى التكلفة الفعلية، كما تم الاتفاق على هامش مناسب للشركات الخاصة التى ستقوم بإنشاء وتشغيل محطات الشحن وذلك بعد التفاوض مع الشركة المتقدمة وتخفيض الرسوم، بالنسبة للمحطات العامة ذات السرعة المتوسطة، أو السرعة العالية.

ولفت توفيق إلى أنه تم التواصل مع جمعية سائقى التاكسى لمعرفة أماكن تجمعات التاكسى فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهى المحافظات التى يقترح البدء بها حيث تمثل نسبة 48% من إجمالى سيارات التاكسى فى مصر، كما تم التواصل مع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لبحث إمكانية تحديد عدد محدود من الأماكن فى مواقف تجمعات التاكسيات يتم منح حق الانتفاع للشركة المستغلة لها مجاناً، مع تحصيل المحافظة تعريفة مخفضة من التاكسى مباشرة، فضلاً عن تحديد عدد محدود من الأماكن فى الجراجات العامة المملوكة للدولة يتم منح حق الانتفاع للشركة المستغلة لها مجاناً مع تحصيل تعريفة مخفضة من ملاك السيارات مقارنة بتعريفة الانتظار العادية، بالإضافة لمواقف التاكسى والجراجات العامة، مع تركيب حد أدنى من الشواحن عالية السرعة فى محطات الوقود بالمدن والطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

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وسلط الوزير الضوء على الإجراءات والخطوات المطلوبة لاستكمال المنظومة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، فضلاً عن مقترحات إنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أنواعها فى الجهات التابعة للدولة.