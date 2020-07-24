شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص و24 طن مخلل غير صالح للاستخدام ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، إنه تم تنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة اشتركت معها مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بناحية مركزي سمسطا الواسطي، وتم ضبط «مصنع حلويات» بدون ترخيص بمدينة الواسطي وبحوزته ١٠٠٠كجم سكر مجهول المصدر.
كما ضبطت الحملة ٢٤ طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي بقرية العسكرى بسمسطا و٥٠ كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، وضبط عدد ١٥٠٠ علبة سجاير قام أحد التجار بتجميعها لإعادة بيعها في السوق السوداء، وضبط عدد ٥٠ منظم بوتاجاز مجهولة المصدر، وضبط عدد ١٥٠ علبة جبنه منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.
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