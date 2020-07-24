شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: اجتماع مع اللجنة المخصصة بإعداد أسماء مرشحى الوفد فى "النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن اللجنة التي أعلن الحزب بتشكيلها لاختيار مرشحى الحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة، ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على الشكل النهائي للتحرك واختيار المرشحين للحزب في مجلس النواب المقبل، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستقوم باختيار العناصر الكفء الذين يعبرون عن رؤية الحزب للدفع بهم في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأضاف رئيس حزب الوفد لـ"الخليج 365" أن اختيار المرشحين سيكون بمعايير خاصة كما تم ذلك في اختيار مرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ، مؤكدا أنه تم تكليف رؤساء اللجان العامة في المحافظات بإعداد وعرض أسماء المرشحين لمجلس النواب المُقبل على المقاعد الفردية في دوائرهم الانتخابية خلال مدة أقصاها 8 أغسطس 2020 .

وكان الوفد قد قرر إعداد وعرض أسماء المرشحات لمجلس النواب المقبل على النظام الفردي أو القائمة من السيدات كلًا في نطاق محافظته في مدة أقصاها 8 أغسطس 2020.