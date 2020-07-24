محمد اسماعيل - القاهرة - يبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدا الجمعة، عقد عدة لقاءات تشاورية مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، لمناقشة العودة التدريجية لصلاة الجمعة.
وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الخميس، أنه سيلتقي جميع مديري المديريات عبر برنامج زووم، الأحد المقبل، لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة، تمهيدًا لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. وزير الأوقاف يبدأ مناقشة ضوابط عودة صلاة الجمعة مع قيادات الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.