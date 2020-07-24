محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، جمع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية جلود الأضاحي من المواطنين تمهيدا لضمها في مشروع صكوك الأضاحي وانفاقها ثمنها في شراء اللحوم وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.
وكلف وزير الأوقاف الليلة كلا من الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة، والشيخ صبري يس، رئيس قطاع المديريات بمتابعة هذا الملف والرد على أي استفسار للمديريات بشأنه.
وقال وزير الأوقاف، إن الأصل في الأضحية أنها لله (عز وجل) لا يجوز بيع أي شيء منها لا اللحم ولا الجلد ولا أي شيء، كما لا يجوز إعطاء الجلد للجزار على سبيل أجرة الذبح أو جزء منها، فصاحب الأضحية إما أن ينتفع بجلد الأضحية وإما أن يهديه أو يتصدق به.
وأضاف وزير الأوقاف قائلا : "بما أن مشروع صكوك الأضاحي المستهدف منه الفقراء والأسر الأولى بالرعاية فإن حصيلة بيع ما تجمعه مديريات الأوقاف من جلود الأضاحي يتم إضافته إلى مشروع صكوك الأضاحي، ليتحول ثمن الجلد إلى لحوم يتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية ".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف يقرر جمع جلود الأضاحي وضم ثمنها لمشروع صكوك الأضاحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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