أخبار مصر | طقس اليوم.. شبورة وشديد الحرارة على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر طقس اليوم.. شبورة وشديد الحرارة على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 24 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

طقس معتدل على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الجمعة ليلًا

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

وحذرت الهيئة من نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

استقرار في الطقس

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن هناك استقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الأربعاء وحتى الجمعة، ولن نشهد أي تغيرات جوية، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية تتراوح بين 34-35 درجة على القاهرة.

وأضافت إيمان شاكر، أن الطقس مائل للحرارة أثناء ساعات النهار لطيف أثناء ساعات الليل المتأخرة والأولى من الصباح الباكر.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة، وتصل لحوالي 80-85% مما يزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، كما تساهم في تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق وخاصة الطرق الزراعية.

وأوضحت إيمان شاكر، أنه اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نحو درجتين لتصل لـ 36-37 درجة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، مشيرة إلى أن هناك فرص لتساقط امطار خفيفة وغير مؤثرة اعتبارًا من الأحد المقبل على جنوب البلاد تمتد الاثنين والثلاثاء إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، قد تكون رعدية على بعض المناطق.

بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 31

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درجات الحرارة في دمياط الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة في نخل الصغرى 20 والعظمى 38

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة في طابا الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 41

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 37

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 22 والعظمى 39

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 37

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 37