شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تطلق استمارة لتسجيل بيانات العاملين بمنظومة المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة البيئة، عبر موقعها الرسمى، استمارة تسجيل بينات العاملين بمنظومة تدوير المخلفات، وذلك تمهيدا لوضعهم تحت المظلة الاجتماعية والتأمينية للدولة، ومساعدتهم فى تكوين جمعيات أهلية.

وتتضمن الاستمارة مجموعة من البيانات، مثل: الاسم، الرقم القومى، الحالة التعليمية، الحالة الاجتماعية، طبيعة العمل، الحالة العملية، والموقف من التأمينات سواء مؤمن عليه أم لا، وأرقام تليفون للتواصل.

وبدأت وزارة البيئة، فى اتخاذ الخطوات الأولى لوضع العاملين بالمخلفات تحت مظلة الدولة، من خلال إطلاق موقع إلكترونى لتسجيل بيانات العاملين فى القطاع غير الرسمي، باعتبارهم أساس بناء هذه المنظومة، بما لديهم من خبرات متراكمة، واستكمال ما بدأه جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة فى بناء منظومة متكاملة للمخلفات تشمل كافة المكونات من بنية تحتية ومنظومة مالية واشراك كافة أطراف المجتمع.

وكانت قد أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى موقع إلكترونى لتسجيل بيانات العاملين فى القطاع غير الرسمى فى منظومة المخلفات لوضعهم تحت المظلة الاجتماعية والتأمينية للدولة بمشاركة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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وشددت وزيرة البيئة على أهمية تسجيل العاملين فى القطاع غير الرسمي فى الموقع تمهيدا لوضعهم تحت الحماية الاجتماعية ومظلة تأمين احتماعى بجانب دعم وزارة التضامن الاجتماعى ومساعدتهم فى تكوين جمعيات أهلية، مشيرة إلى أن القانون الجديد الموحد المخلفات لن يتم من خلاله مزاولة مهنة المخلفات سواء جمع او نقل او تدوير بدون رخصة من وزارة البيئة وتسجيل قاعدة بيانات العاملين من خلال الموقع.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن دور الوزارة قائم على تنظيم الفاعلين فى منظومة المخلفات بين القطاع غير الرسمي والقطاع الخاص ووزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والمحافظات.