8 مهام يقوم بها صندوق إنقاذ آثار النوبة بعد تعيين مشرف جديد له

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مؤخرا قرارا بتكليف إيمان زيدان، مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، بالإشراف على صندوق إنقاذ آثار النوبة خلفاً للعميد هاني ممدوح الذى تنتهي مدة تكليفه. وبعد هذا القرار إليك أبرز المعلومات عن صندوق إنقاذ آثار النوبة: 1. أنشئ الصندوق ليتولى القيام بكافة العمليات الهندسية والفنية لإنقاذ "معبدى أبو سمبل " والمعابد الصخرية، ومتابعة الأعمال المختلفة التى تتم فى هذه المواقع. 2. يتولى تدبير جميع الموارد اللازمة لعمليات إنقاذ آثار النوبة، كذلك وضع المعايير والشروط المواصفات الفنية الخاصة بالعطاءات والممارسات الخاصة بعمليات الإنقاذ. 3. يقوم تنفيذ قرارات منظمة اليونسكو فيما يتعلق بعمليات الانقاذ وذلك بما يتفق مع القيم الثقافية للمنظمة. Advertisements 4. مراجعة بنود الاتفاقية التى تم إبرامها مع منظمة اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة أو أى اتفاقيات قانونية أخرى مماثلة واقتراح إضافة أى بنود جديدة لازمة لحفظ وحماية الآثار بهذة المنطقة . 5. وضع برامج فك المعابد والمواقع الأثرية المختلفة ٬وعرضها على اللجان الدولية المختصة. 6. إمداد مواقع العمل بالموارد البشرية وتوفير الاحتياجات اللازمة لقيام بعمليات الإنقاذ ومتابعة صيانة المواقع التى تم انقاذها. 7. التوعية بعمليات الإنقاذ التى تمت لمنطقة آثار النوبة، والتسويق للمواقع والمقتنيات الأثرية فى هذة المنطقة وماتحمله من أهمية تاريخية وحضارية. 8. البحث عن مصادر تمويلية جديدة لصيانة الآثار الواقعة فى منطقة آثار النوبة، كذلك العمل على تبادل الخبرات الفنية مع المنظمات الدولية فى هذا المجال.

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