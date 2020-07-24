شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: غلق جميع المساجد اليوم بعد صلاة الفجر وحتى أذان العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم علق جميع المساجد من بعد صلاة فجر اليوم الجمعة، وحتى قبيل صلاة العصر اليوم بنحو 10 دقائق، حيث تلتزم المساجد بأذان النوازل لصلاة الظهر اليوم.

وناشدت وزارة الأوقاف المصلين بضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة حتى تتمكن الوزارة من الفتح التدريجى للمساجد أمامهم لأداء صلاة الجمعة، مؤكدة أنها تثق في وعي وثقافة المصلين، ومشددة على استمرار أعمال تعقيم المساحد على مدار الساعة عقب الصلوات.

ومن المقرر أن يتم نقل صلاة الجمعة اليوم، من مسجد السلطان أبو العلا فى القاهرة فقط، وذلك بعدد محدود من المصلين من العاملين فى الأوقاف وفريق الإذاعة والتلفزيون الذى ينقل شعائر الصلاة على الهواء.

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وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ حازم جلال بأداء خطبة الجمعة بمسجد السلطان أبو العلا، على أن موضوع الخطبة سيكون بعنوان: "فضائل وأعمال يوم عرفة ويوم الأضحى"

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنها تدرس خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى.