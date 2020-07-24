شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث بترولي بالزيت الخام يغطي شاطئ رأس غارب.. وتحذيرات من كارثة بيئية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة شاطئ كورنيش مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، مساء الخميس، تلوثًا بتروليًا بالزيت الخام وذلك على مساحات متفرقة، حيث غطت البقع الزيتية الشاطئ وسط تحذيرات من وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وامتداد التلوث لمناطق أخرى وأخطر غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات البحر الأحمر وجهاز شؤون البيئة بالواقعة.

تلوث بترولي بالزيت الخام يغطي شاطئ الكورنيش برأس غارب فى البحر الاحمر

وتقرر تشكيل لجنة من باحثي البيئة من البحر الأحمر للانتقال لموقع التلوث والحصول على عينة من بصمة الزيت من التلوث البترولي وإرسالها لمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد المصدر والجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وتحديد قيمة التعويضات المالية بالأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية وسط مطالب من أهالي مدينة رأس غارب بوقف ظاهرة التلوث البترولي المتكرر بشواطئ المدينة.

تلوث بترولي بالزيت الخام يغطي شاطئ الكورنيش برأس غارب فى البحر الاحمر

تلوث بترولي بالزيت الخام يغطي شاطئ الكورنيش برأس غارب فى البحر الاحمر

كان جهاز شؤون البيئة بالغردقة وغرفة العمليات بوزارة البيئة قد تلقي إخطار بحدوث تلوث بترولي بالزيت الزيتية الخام بشاطئ كورنيش رأس غارب.

تلوث بترولي بالزيت الخام يغطي شاطئ الكورنيش برأس غارب فى البحر الاحمر

كانت الشركة العامة للبترول برأس غارب قد تسببت خلال الفترة الماضية في وقوع التلوث البترولي بشاطئ برأس غارب في ٦ وقائع بعد تطابق «بصمة»الزيت الخاصة بالتلوث ولتسببهم في حدوث التلوث البترولي ووقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وتشكيل لجنة فنية لتحديد القيمة المالية للأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية الشاطئية بسبب التلوث بالبقع الزيتية والذي ثبت أن الشركة العامة للبترول هي المتسببة في حدوث التلوث وتم تقديم ٦ بلاغات للمحامي العام لنيابات البحر الأحمر للتحقيق مع مسؤولي الشركة العامة للبترول.

كان رئيس مجلس الوزراء قد كلف وزارتي البترول والبيئة ومحافظة البحر الأحمر بإزالة الترسيبات البترولية للقديمة بشواطئ منطقة رأس غارب التي تعرضت لتكرار لحوادث التسرب البترولي خلال السنوات الماضية لتمكين الأهالي من استخدام الشواطئ.

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