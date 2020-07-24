شكرا لقرائتكم خبر عن فتح 4 أقسام لغات أجنبية بكلية «الألسن» بالغردقة لتشغيل الخريجين بقطاع السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الموافقة على فتح ٤ أقسام لغات لتدريس اللغات الإيطالية والروسية والألمانية والإنجليزية بكلية الألسن بمدينة الغردقة والتي تستعد لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل، وسيجري إدراجها في مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة بهدف ربط التعليم الجامعي والخريجين بسوق العمل وبأربعة لغات مختلفة لأكثر الجنسيات التي يزور سائحيها منتجعات البحر الأحمر.

وأوضح غرباوي، في بيان، الخميس، أن كليات جامعات جنوب الوادي فرع الغردقة ستكون جميعها مرتبطة بالمجتمع ومتطلبات سوق العمل والإمكانيات المادية والبشرية والمشروعات التي تشتهر بها محافظة البحر الأحمر حتى يتاح للطلاب الدراسة النظرية والتدريب العملي والتطبيقي وأهم هذه الكليات هندسة التعدين والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والفنادق وعلوم البحار والمصائد والألسن والحاسبات والمعلومات وأضاف غرباوي أن رئيس الوزراء وافق على تشغيل كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة بالغردقة العام الدراسي المقبل.

وأكد الدكتور محفوظ عبدالستار، عميد تربية الغردقة، أن المساحة الإجمالية لفرع الجامعة بالغردقة ٥٠٠ فدان تم البناء لكليتي الحاسبات والذكاء والألسن على مساحة ٩٢٠٠ متر بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه على أحدث طراز السلامة المهنية، وتشمل المباني ١٢ معمل و١٤ قاعة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه.

وذكر «عبدالستار» أنه تمت الموافقة على إنشاء العديد من الكليات الجديدة منها الألسن وعلوم البحار والمصايد وهندسة البترول والتعدين وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والفنادق، وتم اختيار هذه الكليات الجديدة لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم في خدمة القطاع السياحي والفندقي والتعديني والبترولي والقطاع البحري والسمكي والطاقة الجديدة والمتجددة.

كانت محافظة البحر الأحمر خصصت 500 فدان لإقامة فرع جامعة جنوب الوادي شمال مدينة الغردقة.

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