شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياحي: الداخلية انتهت من تصميم كود الحماية المدنية الجديد للمنشآت الفندقية والعوامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أن وزارة الداخلية انتهت من إعداد الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت الفندقية من أخطار الحريق وتخصيص كود جديد خاص بالعائمات.

وشدد الشاعر بحسب بيان، الخميس، على أهمية بدء العمل بالكود المصري الجديد للحماية من إخطار الحريق «كود الحماية المدنية» الخاص بالمنشآت الفندقية والتزام المنشآت الفندقية به.

وأوضح الشاعر أن ذلك جاء وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تعديل بعض بنود الكود المصري للحماية من أخطار الحريق الخاص بالمنشآت الفندقية وأن فلسفة التعديل كانت لمواجهة الاشتراطات التي يوجد استحالة أو صعوبة في تنفيذها والاشتراطات التي يمكن تنفيذها ببدائل مقترحة تحقق ذات الهدف.

وأشار الشاعر إلى أهمية الكود الموحد للفنادق العائمة، لأنه لم يكن هناك كود للفنادق العائمة في السابق، وأن الكود يتم تطبيقه على الفنادق العائمة الجديدة التي سيتم استحداثها، في حين عالج الكود المشاكل التي كانت تواجه الفنادق القائمة بالفعل، كما تم بحث جميع المشكلات التي تواجه الفنادق الثابتة من خلال المركز القومي للبحوث حتى صدر لها كود خاص.

كانت غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر قد نظمت ندوة عن كود الحماية المدنية الجديد الخاص بالمنشآت الفندقية حيث شارك في الندوة ٧٠ من العاملين بالفنادق بالغردقة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى ٩٠ مشارك عبر تطبيق زووم.

وقال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن الندوة أجابت على التساؤلات حول تطبيق كود الحماية المدنية الجديد بالفنادق بمشاركة العميد حازم فاروق مدير إدارة الحماية المدنية بالبحر الأحمر هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق الرئيسية وعضو لجنة الكود المصري.

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