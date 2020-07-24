أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز الأخبار: الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة وتعافى 991 مصابًا ‎ "التعليم" تنفى إلغاء مادة الجيولوجيا من مناهج الثانوية العامة العام المقبل ‎ رئيس امتحانات الثانوية العامة: النتيجة مبشرة وستكون أعلى من العام الماضى ‎ الحكومة تنفى منح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل ‎ وزارة الصحة: ثبات مؤشر الوفيات بسبب كورونا في مصر عند 4.9 % ‎ Advertisements الصحة: الحصول على 10 أكواب ماء يوميا يحافظ على رطوبة الجسم أثناء السفر ‎ التموين تنفى إجبار المواطنين على شراء الكمامات الواقية على البطاقات التموينية غدا.. البدء فى حجز القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى ‎ السيسى يكلّف الحكومة بتوفير لقاحات كورونا فور طرحها من الشركات العالمية ‎ رسائل الرئيس السيسى للشعب فى الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952 ‎

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