شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 5 آلاف جنيه لمديرية الأقصر لجهودها فى مشروع صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن مديرية أوقاف الأقصر من تجاوز إجمالي مبيعات العام الماضي في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف وتحقيق المائة صك الأولى لأول مرة في تاريخ المشروع.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه تم تمييزها بنجمة مع صرف مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه للقائمين على المشروع من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال الصكوك فحساب الصكوك كاملًا يذهب للأضحية التي يتم توزيعها على الفقراء والأسر الأولى بالرعاية، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن عدد جوائز تحفيزية لمديرياتها فى جميع المحافظات، وهى مسابقة العشر الأول من ذى الحجة لصكوك الأضاحى، مؤكدة أنه تحفيزًا للعمل الخيرى لصالح الأسر الأولى بالرعاية تعلن اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحى عن الجوائز التحفيزية التالية:

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1 – مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديدة بغض النظر عن عدد المرات، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

2 – مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل مديرية من مديريات الوجه القبلى والمديريات (ب) لكل 200 صك، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

وأكدت الوزارة أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.